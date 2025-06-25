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17:56, 25 июня 2025Моя страна

«Лунный» медведь попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Гималайский медведь попал в объектив фотоловушки заповедника в Приморском крае
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал ««Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Гималайский медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки опубликованы в Telegram-канале природоохранной организации.

Отмечается, что гималайский или «лунный» медведь — один из двух видов этого животного, обитающих на территории заповедника. По соседству с ним также живут бурые медведи.

Хищников можно отличить друг от друга не только по окрасу, но и по частям тела. «Например, на фото видно, что у мишки уши круглые, что характерно для гималайца», — пояснили авторы публикации.

Кроме того, у гималайских и бурых медведей отличаются морда, лоб и телосложение.

Ранее на Сахалине сняли на видео норку, которая выловила жирную рыбу размером с себя. На кадрах показано, как хищница тащит добычу по берегу реки.

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