«Лунный» медведь попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Гималайский медведь попал в объектив фотоловушки заповедника в Приморском крае

Гималайский медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки опубликованы в Telegram-канале природоохранной организации.

Отмечается, что гималайский или «лунный» медведь — один из двух видов этого животного, обитающих на территории заповедника. По соседству с ним также живут бурые медведи.

Хищников можно отличить друг от друга не только по окрасу, но и по частям тела. «Например, на фото видно, что у мишки уши круглые, что характерно для гималайца», — пояснили авторы публикации.

Кроме того, у гималайских и бурых медведей отличаются морда, лоб и телосложение.

Ранее на Сахалине сняли на видео норку, которая выловила жирную рыбу размером с себя. На кадрах показано, как хищница тащит добычу по берегу реки.