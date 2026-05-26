Рассел Кроу матом выругался на просивших автограф фанатов

Актер Рассел Кроу нагрубил поклонникам, попросившим автограф

Актер Рассел Кроу резко призвал к порядку поклонников, ожидавших его около отеля в Париже. Об этом пишет Deadline.

Звезда фильма «Гладиатор» направлялся в аэропорт, но задержался, чтобы пообщаться с фанатами. «Стойте там, где стоите, не лезьте *** ко мне. Я подойду сам. Как только кто-то начнет вести себя по-свински, я сразу уйду. Поняли? Вам ясно?» — обратился Кроу к собравшимся.

Сам артист прокомментировал публикации в соцсетях, отметив, что успешно справился с ситуацией. «Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс. Один человек, никакой охраны. В чем проблема?» — заключил он.

Ранее Кроу рассказал, что сломал обе ноги на съемках фильма «Робин Гуд» режиссера Ридли Скотта и узнал об этом через десять лет. Он получил травму во время сцены, когда его герою нужно было спрыгнуть на твердую и неровную землю.