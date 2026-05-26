Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:53, 26 мая 2026Культура

Рассел Кроу матом выругался на просивших автограф фанатов

Актер Рассел Кроу нагрубил поклонникам, попросившим автограф
Ольга Коровина

Фото: Mark Blinch / Reuters

Актер Рассел Кроу резко призвал к порядку поклонников, ожидавших его около отеля в Париже. Об этом пишет Deadline.

Звезда фильма «Гладиатор» направлялся в аэропорт, но задержался, чтобы пообщаться с фанатами. «Стойте там, где стоите, не лезьте *** ко мне. Я подойду сам. Как только кто-то начнет вести себя по-свински, я сразу уйду. Поняли? Вам ясно?» — обратился Кроу к собравшимся.

Сам артист прокомментировал публикации в соцсетях, отметив, что успешно справился с ситуацией. «Все получили автографы и селфи, проход в отель был свободным, я успел на рейс. Один человек, никакой охраны. В чем проблема?» — заключил он.

Ранее Кроу рассказал, что сломал обе ноги на съемках фильма «Робин Гуд» режиссера Ридли Скотта и узнал об этом через десять лет. Он получил травму во время сцены, когда его герою нужно было спрыгнуть на твердую и неровную землю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Захарова высказалась о паразитировании на Буче

    Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

    В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

    Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

    Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

    Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

    Аналитики оценили положение российского бизнеса

    Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

    Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok