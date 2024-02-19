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14:59, 19 февраля 2024Культура

Рассел Кроу сломал ноги и узнал об этом через десять лет

Рассел Кроу узнал о переломе обеих голеней спустя десять лет после травмы

Фото: Marco Alpozzi / Globallookpress.com

Актер Рассел Кроу рассказал, что сломал обе ноги на съемках фильма «Робин Гуд» режиссера Ридли Скотта и узнал об этом через десять лет. Его слова приводит People.

Он получил травму во время сцены, когда его герою нужно было спрыгнуть на твердую и неровную землю. «Помню, перед прыжком я стоял и думал: "Сейчас будет больно"», — сказал он, отметив, что удар ногами об землю был похож на электрический разряд, пронзивший тело.

По словам Кроу, он не придал значения боли из-за плотного графика съемок, однако были недели, когда «даже ходьба была проблемой» для него. 10 лет спустя у актера начались «очень странные боли» в голенях, поэтому он обратился к врачу и сделал МРТ и рентген. После этого врач поинтересовался, когда тот ломал ноги.

«Судя по всему, я завершил работу над фильмом с двумя сломанными ногами. Все ради искусства. Никакого гипса, шин и обезболивающих. Я просто работал, со временем все само зажило», — заключил артист.

Ранее актер Рассел Кроу рассказал поклонникам историю со съемок о домогательствах ядовитого паука.

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      Варвара Кошечкина
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