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18:44, 6 июля 2023Из жизни

Рассел Кроу рассказал о домогательствах тарантула на съемках

Звезда «Гладиатора» Рассел Кроу рассказал о домогательствах ядовитого паука на съемках

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Актер Рассел Кроу рассказал поклонникам историю со сьемок о домогательствах ядовитого паука. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

Звезда «Гладиатора» стал участником 57-го Кинофестиваля в Карловых Варах, прошедшего 30 июня. Там актеру вручили награду за неоценимый вклад в мировое кино. После окончания официальной части фестиваля актер, который с 80-х пишет и исполняет песни, сыграл для гостей несколько композиций в составе собственной группы Indoor Garden Party.

В перерывах Кроу развлекал зрителей историями из своей актерской карьеры. В какой-то момент он поделился эпизодом, произошедшим во время съемок комедии «Магия» в 1995 году. В одной из сцен огромный тарантул размером с ладонь должен был проползти по обнаженному телу Кроу и залезть к нему в рот, откуда паука оперативно забирал дрессировщик. Однако все пошло немного не по плану: самец тарантула дополз до его шеи, где внезапно начал раздвигать ноги. После нескольких дублей сцену все-таки удалось снять.

Уверен, в истории кино я единственный обладатель премии Оскар, которого трахнул в шею тарантул

Рассел Кроуактер

На следующий день Кроу проснулся с болезненной сыпью на груди и отправился к доктору, чтобы узнать, что с ним. Врач сообщил, что в его теле «полно яда тарантула». Как выяснилось, если «тарантулы возбуждаются, они выбрасывают перед собой очень тонкие волоски», которые могут втыкаться в кожу, как иголки.

Симптомы отравления ядом у актера быстро прошли.

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    Антонина Черташ
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