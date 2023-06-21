Актер Роберт Дауни-младший рассказал о своем тюремном сроке

Роберт Дауни младший сравнил тюрьму с путешествием на другую планету

Актер Роберт Дауни-младший впервые поделился подробностями своего тюремного срока, который получил в 1999 году. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Прославившийся ролью «Железного человека» актер рассказал о времени, проведенном в тюрьме, в недавнем выпуске подкаста Armchair Expert. В 1990-е у Дауни были серьезные проблемы с употреблением наркотиков, из-за которых его не раз задерживала полиция. В 1999 году он несколько раз подряд пропустил назначенные судом тесты на содержание наркотических веществ в организме, которые были связаны с его арестом 1996 года за хранение кокаина. После этого суд приговорил его к трем годам заключения. Хотя Дауни отсидел в тюрьме лишь один год из трех, он сравнил этот опыт с «вынужденным путешествием на другую планету, откуда нельзя вернуться до тех пор, пока звезды не выстроятся в правильном порядке».

Сначала актера отправили в Гсударственную тюрьму Норт-Керн в Делано, которую он описал как «сортировочный центр, где они решают, куда ты отправишься дальше». По словам Дауни, тюремное заключение стало худшим периодом в его жизни и худшим из того, что с ним могло случиться.

Зло буквально витало в воздухе, и это ни для кого не было проблемой, потому что находиться там было как попасть в по-настоящему криминальный район. Там не было никаких возможностей, только угрозы Роберт Дауни младший актер

Через несколько недель его перевели в Государственную тюрьму Калифорнии, где атмосфера была уже менее угрожающей. Оказавшись там, Дауни смог принять реальность своего наказания и осознать причины произошедшего в течение двух недель. Там общее правило было таково, что «пока другие читают в тебе намерение причинить окружающим вред, тебя не трогают». Там актеру пришлось выяснять, в чем состоит разница между созданием образа человека, который может навредить другим, и реальным намерением творить насилие.

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