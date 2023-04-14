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16:14, 14 апреля 2023Из жизни

Актер Мэттью Макконахи заявил о возможном родстве с Вуди Харрельсоном

The Guardian: американские актеры Макконахи и Харрельсон заподозрили свое родство
Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи

Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер Мэттью Макконахи заявил, что он и его коллега по фильму «Настоящий детектив» и друг Вуди Харрельсон рассматривают возможность проведения ДНК-теста, чтобы узнать, являются ли они наполовину братьями. Об этом сообщает The Guardian.

По словам 53-летнего Макконахи, его мать призналась, что знала отца Харрельсона, причем, возможно, даже близко. Узнав об этом, актеры решили изучить свои семейные истории, так как заподозрили, что могут состоять в родстве. «Несколько лет назад мы были в Греции. Мы сидели и обсуждали, как близки наши семьи. Там была моя мать, и она заявила: "Вуди, я знала твоего отца". И это "знала" прозвучало очень многозначительно», — рассказал актер.

Отец Харрельсона, Чарльз, был наемным убийцей. В 1960 году он был осужден за вооруженное ограбление. В 1973 году его посадили в тюрьму за убийство, но спустя пять лет выпустили за хорошее поведение. В 1981 году его приговорили к двойному пожизненному заключению за убийство окружного судьи. Он заявлял, что убил Джона Кеннеди. Чарльз скончался в тюрьме в 2007 году.

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Макконахи и Харрельсон собираются принять участие в новом комедийном шоу на Apple TV+ под названием «Брат от другой матери». Они сыграют вымышленные версии себя, живущих на ранчо в Техасе. Дата релиза шоу еще не объявлена.

Ранее сообщалось, что Макконахи преследуют хорошие сны о смерти в зубах крокодила. Он предположил, что погибнет на реке Нигер, и отметил, что трижды видел такой сон.

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Алиса Дмитриева
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