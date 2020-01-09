Мэттью Макконахи рассказал о хороших снах о смерти в зубах крокодила

Американского актера Мэттью Макконахи преследуют хорошие сны о смерти в зубах крокодила. Об этом он рассказал изданию UNILAD.

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«По правде говоря, мне кажется, что я погибну на реке Нигер, — сообщил актер во время интервью по случаю премьеры фильма «Джентльмены». — И не из-за бегемота. Это будет крокодил. Я три раза видел такой сон».

Макконахи добавил, что сон, в котором его убивала рептилия, не показался ему грустным. «Каким-то образом это был очень хороший сон», — сказал он.

Мэтью Макконахи — обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в кинокартине «Далласский клуб покупателей». Он известен по работам в фильмах «Интерстеллар», «Мад», «Линкольн для адвоката» и сериале «Настоящий детектив».

13 февраля на российские экраны выходит фильм Гая Ричи «Джентльмены», в котором снялся Макконахи. Он играет британского наркодельца, пытающегося продать свой бизнес клану миллиардеров из США.

В марте 2019 года сообщалось, что Мэтью Макконахи нечаянно употребил марихуану, принадлежащую хип-хоп-исполнителю Снуп Догу. После этого актер в течение 13 часов читал рэп.

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