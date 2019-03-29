Мэтью Макконахи нечаянно употребил марихуану Снуп Дога и читал рэп 13 часов

Во время работы над фильмом «Пляжный бездельник» Мэтью Макконахи нечаянно употребил марихуану, принадлежащую хип-хоп-исполнителю Снуп Догу, который также сыграл в киноленте. Об этом актер сообщил в ходе шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». Ролик с передачей опубликован на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

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Артист рассказал, что в некоторых сценах картины показывают каннабис, хотя на самом деле это орегано. Он вспомнил, что во время съемок одного эпизода употребил перед камерой приправу, почувствовал себя странно и сказал об этом Снуп Догу. «Йоу, Мундог (имя персонажа Макконахи в «Пляжном бездельнике» — прим. «Ленты.ру»), это был не фейковый косяк, это был косяк Снупа», — ответил ему музыкант.

«Остаток ночи я не сказал ни слова по-английски. Но ты говорил, что я много читал рэп», — продолжил Макконахи. «Да, ты рэповал 13 часов», — напомнил Снуп Дог. Он пояснил, что заменил орегано на коноплю, так как на съемках сам хотел употреблять наркотическое средство вместо приправы.

28 марта стало известно, что актер Сет Роген решил создать в Канаде компанию по выращиванию марихуаны. Он планирует запустить бренд под названием Houseplant вместе с продюсером Эваном Годбергом.

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