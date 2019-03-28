Актер фильма «Жизнь прекрасна» запустит в Канаде марихуановую компанию

Актер и сценарист Сет Роген решил создать в Канаде компанию по выращиванию марихуаны. Об этом сообщает издание The Variety.

Отмечается, что он запустит бренд под названием Houseplant вместе с продюсером Эваном Годбергом. По словам кинематографистов, их проект будет нацелен на «продукт и качество, образование и рекомендации». Кроме того, они пообещали работать с лидерами отрасли, правозащитниками, политиками и некоммерческими организациями, а также развивать общественное сознание и лоббировать интересы несправедливо заключенных граждан.

«Это страсть, которую мы воплотили в жизнь благодаря самоотверженности. Каждое решение, которое мы приняли для этого бизнеса, отражает годы образования, наш непосредственный опыт и уважение к каннабису», — заявил Роген.

Сет Роген родился в 1982 году в Ванкувере. Актер известен по таким фильмам, как «Жизнь прекрасна», «Донни Дарко», «SuperПерцы», «Зак и Мири снимают порно», «Стив Джобс» и «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Закон о легализации рекреационного употребления марихуаны в Канаде вступил в силу 17 октября прошлого года. С этого момента любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов марихуаны и выращивать у себя дома до четырех кустов.

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