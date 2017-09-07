Сета Рогена из «SuperПерцев» обвинили в подготовке революции в Северной Корее

Организация WikiLeaks обвинила канадско-американского актера Сета Рогена в подготовке революции в КНДР. Об этом сообщается в докладе «Как Sony, Обама, Сет Роген и ЦРУ тайно планировали свергнуть режим в Северной Корее», опубликованном на сайте Archive.is.

Как говорится в документе, информация была получена в результате утечки электронных писем. Большая часть статьи посвящена фильму «Интервью» 2014 года. Роген выступил одним из режиссеров и сыграл главную роль вместе с Джеймсом Франко.

Комедия кинокомпании Sony рассказывает о американцах — журналисте и продюсере ток-шоу, — которых вербует ЦРУ для того, чтобы они ликвидировали северокорейского лидера Ким Чен Ына. По мнению авторов доклада, картина была призвана развенчать культ личности главы КНДР для жителей страны, что должно было привести к государственному перевороту. Отмечается, что одна из фраз, которую произносит герой Рогена в ленте и которая относится к Киму, звучит так: «Он не бог, а дырка в заднице».

«Ребята, они меня раскрыли. ЦРУ будет в ярости», — прокомментировал доклад Роген.

В 2014 году Северная Корея осудила выход на экраны фильма «Интервью» о покушении на лидера КНДР, однако пообещала, что «физической реакции» на картину не последует. В то же время кинокомпания Sony Pictures подверглась хакерской атаке и начала получать угрозы о терактах во время премьеры. В результате сеанс был отменен.

Сет Роген также сыграл в таких фильмах, как «Стив Джобс», «SuperПерцы» и «Ананасовый экспресс».