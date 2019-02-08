В Канаде сравнили потребление марихуаны до и после легализации

Легализация марихуаны в Канаде практически не повлияла на число употребляющих ее людей, сообщает CTV Ketchener со ссылкой на агентство Staticstics Canada.

Опрос населения показал, что среди канадцев старше 15 лет около 15 процентов — примерно 4,6 миллиона человек — употребляли каннабис в последние три месяца. Это число не претерпело существенных изменений со времени прошлого исследования.

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Больше половины из опрошенных потребителей признались, что употребляли марихуану, чтобы развлечься, четверть употреблявших сообщили, что прибегали к ней в медицинских целях.

Трое из пяти потребителей марихуаны в рекреационных целях пользовались законными возможностями ее покупки. Остальные покупали незаконно — у наркодилеров и знакомых, а также на сайтах и в магазинах без государственной лицензии.

Как выяснило агентство месяцем ранее, цена на легальную марихуану заметно выше, чем на нелегальную. Один грамм растения обходится покупателям в 9,7 доллара, если они покупают его в специальном магазине, и в 6,5 доллара если пользуются способами, не разрешенными законами.

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Закон о легализации рекреационного употребления марихуаны в Канаде вступил в силу 17 октября прошлого года. С этого момента любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где реализуется алкоголь и табак.

Первопроходцем, полностью легализовавшим марихуану, стал Уругвай: закон приняли еще в 2013 году — с 2017-го ее легально продают в аптеках. Затем в США каннабис в рекреационных целях разрешили использовать в нескольких штатах. Первые шаги в сторону легализации легких наркотиков сделали и другие страны, в том числе Чехия, Австрия, Португалия, Австралия и Грузия.

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