Игроков НХЛ предложили избавить от боли марихуаной

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поднимет вопрос о разрешении на использование марихуаны в терапевтических целях. Об этом сообщает американское издание TSN.

Такое решение связано с легализацией марихуаны на территории Канады с 1 июля 2018 года. Этот наркотик не входит в число запрещенных препаратов, однако его употребление не разрешается из-за проводимой НХЛ и Профсоюзом программы по предотвращению злоупотребления наркотиками.

По информации источника, лига пока не поддерживает эту идею, однако если будет доказано, что марихуана помогает игрокам утолять боль, то НХЛ задумается о разрешении на ее использование.

26 октября бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн также предложил легализовать марихуану. В комментарии агентству Assotiated Press он отметил, что использовать этот наркотик можно в медицинских целях.

В НБА, как и в НХЛ, существует программа по борьбе с наркотиками, и марихуана запрещена согласно ее правилам. За ее употребление спортсмену грозит штраф или дисквалификация.