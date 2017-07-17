Футболиста «Ромы» дисквалифицировали за употребление марихуаны

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» Лоренцо Ди Ливио дисквалифицирован на пять месяцев за употребление марихуаны. Об этом сообщает Football Italia.

Помимо отстранения от футбола, хавбеку римлян, который является сыном бывшего игрока сборной Италии Анджело Ди Ливио, придется заплатить штраф в размере 378 евро.

Допинг-тест 20-летнего футболиста, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал в серии B за «Тернану», дал положительный результат после игры с «Виченцой» (1:0), состоявшейся 6 мая этого года.

В феврале 2009 года Федерация плавания США за употребление марихуаны на три месяца отстранила от соревнований Майкла Фелпса. Пловец на тот момент был обладателем 14 золотых олимпийских медалей.