Канада легализовала марихуану

Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны. За принятие закона проголосовали 52 сенатора, 29 выступили против, сообщает Associated Press.

Согласно законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где реализуется алкоголь и табак.

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Закон вступит в силу через два месяца. Каждая провинция сможет устанавливать свои правила, регулирующие распространение конопли. По мнению главы Минздрава Джинетт Петитпас Тейлор, страна вступила в эпоху разумной и справедливой политики.

Ранее 9 июня медсестрам школ в американском штате Колорадо разрешили выдавать ученикам медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей.

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