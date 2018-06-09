Американским школьникам разрешили марихуану

Медсестрам школ в американском штате Колорадо разрешили выдавать ученикам медицинскую марихуану при наличии письменного разрешения от родителей. Об этом сообщает The Denver Post.

Согласно новой законодательной норме, законные представители учеников могут приносить в школьный медпункт наркотические препараты, чтобы их выдавали детям в случае необходимости, например, приступа болезни.

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Марихуана должна будет храниться в закрытых ящиках и выдаваться только тем детям, которые употребляют ее по предписанию врача. Сами школьники не смогут приносить каннабис в школу и не смогут перевозить его в школьном автобусе.

По мнению законодателей, такие меры должны снизить риск того, что наркотики будут попадать в свободное пользование школьников.

Колорадо — первый американский штат, в котором было разрешено выращивать, продавать и употреблять марихуану не только в медицинских целях, но и в рекреационных. В то же время, согласно федеральному законодательству США, марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества конопли является незаконным.

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