В Колорадо за счет продажи марихуаны профинансируют школы и больницы

Деньги, полученные властями штата Колорадо от легальных торговцев марихуаной, направят на открытие школ, больниц и борьбу с наркоманией. Об этом сообщает VICE News со ссылкой на постановление губернатора штата.

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За 2016-2017 фискальный год штат получил 105 миллионов долларов налогов от продавцов легальной марихуаны.15 миллионов направят на строительство домов для социально незащищенных слоев населения, 7 миллионов — на то, чтобы психически нездоровых граждан направляли не в тюрьмы, а специальные медицинские учреждения, возведение которых и будет профинансировано.

Почти 10 миллионов «каннабисных» долларов направят на специальную программу, в рамках которой 150 врачей посетят старшие школы города, чтобы помочь нуждающимся учащимся справиться с пристрастием к опиоидам (героину и другим схожим наркотикам).

По плану властей, в 2017 и 2018 годах по 500 тысяч долларов пойдут на финансирование пилотной программы по борьбе с героиновой наркоманией в наиболее затронутых ею округах штата.

Как уточняет издание, позитивный эффект для общества от легализации марихуаны может быть нивелирован действиями администрации президента Трампа, которая рассматривает целесообразность запрещения марихуаны на федеральном уровне.