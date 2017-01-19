В Германии разрешили медицинское употребление марихуаны

Бундестаг принял закон, разрешающий медицинское использование марихуаны. Об этом сообщает Spiegel Online.

Как указывается в документе, марихуану по рецепту врача смогут получать лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, в случае, если другие методы лечения оказались неэффективными.

Речь идет об использовании каннабиса для снятия болевого синдрома у страдающих тяжелыми формами ревматизма, рака, рассеяным склерозом, СПИДом и рядом других заболеваний. Расходы на приобретение медицинской марихуаны будут компенсировать страховые компании.

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В настоящее время в Германии насчитывается более тысячи человек, нуждающихся в подобного рода терапии.

До принятия данного закона больные также могли получать марихуану по специальному разрешению, на оформление которого уходило очень много времени. В результате несколько человек скончались, так и не дождавшись необходимой помощи.

Медицинское использование марихуаны и препаратов на ее основе разрешено в Чехии, Нидерландах и ряде регионов Италии. В некоторых других государствах Европы, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.