В чаще уникального сада обнаружили гигантские заросли конопли

В Турции на территории Садов Хевсель обнаружили обширные плантации конопли. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По данным издания, спецоперация по уничтожению находки прошла 18 июня близ турецкого города Диярбакыр при участии 200 полицейских. В мероприятии также были задействованы сотрудники Вооруженных сил Турции.

В чаще садов были найдены десятки кустов конопли, некоторые достигали более трех метров в высоту. Корни были настолько мощными, что сотрудникам пришлось использовать спецтехнику.

Полиция взяла несколько образцов растений для анализа, а остальное было уничтожено на месте.

Аналогичная операция была проведена в мае 2016 года: тогда была уничтожена плантация, состоявшая из 500 тысяч кустов марихуаны.

Сады Хевсель — плодородные земли вблизи берега Тигра, раскинувшиеся между крепостью Диярбакыр и рекой. Сады стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году вместе с крепостью.

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