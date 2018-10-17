Канадцам разрешили марихуану

В Канаде в среду, 17 октября, вступил в силу закон о легализации марихуаны для использования в рекреационных целях, то есть просто для расслабления. Об этом сообщает BBC News.

Огромные очереди выстроились у магазинов по всей стране за несколько часов до старта продаж. Как отмечается, впервые коноплю официально приобрели на самом востоке — на острове Ньюфаундленд — ровно в полночь по местному времени.

Покупателем оказался Иэн Пауэр (Ian Power) из города Сент-Джонс. «Моей мечтой было стать первым человеком, купившим первый легальный грамм каннабиса в Канаде. И у меня получилось», — отметил мужчина. Он добавил, что встал в очередь примерно в 20:00.

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Ранее стало известно, что 24 студента Ниагарского колледжа в канадском Онтарио получили официальное разрешение выращивать коноплю. Студенты научатся ухаживать за растениями, проверять их на наличие химических веществ, лечить их и собирать урожай.

Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны в июне. Согласно принятому законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где реализуется алкоголь и табак.

Первопроходцем, полностью легализовавшим марихуану, стал Уругвай: закон приняли еще в 2013 году — с 2017-го ее легально продают в аптеках. Затем в США каннабис в рекреационных целях разрешили использовать в нескольких штатах. Первые шаги в сторону легализации легких наркотиков совершили и другие страны, в том числе Чехия, Австрия, Португалия, Австралия и Грузия.

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