В канадском колледже появилось марихуановедение

24 студента Ниагарского колледжа в Онтарио (Канада) получили официальное разрешение выращивать коноплю. Как пишет агентство Reuters, документ был выдан в связи с вступлением в силу федерального закона о легализации марихуаны в рекреационных целях.

Студенты научатся ухаживать за растениями, проверять их на наличие химических веществ, лечить их и собирать урожай. Как уточнил координатор учебной программы Билл Макдоналд, в учебный курс также войдет коммерческая сторона вопроса — аспекты трудозатрат и экономической выгоды производства.

Студентам не разрешается дегустировать выращенный ими наркотик — по окончании обучения все растения будут уничтожены.

По словам Макдоналда, компании, получившие лицензию на выращивание марихуаны, уже предлагают работу выпускникам курса.

В июне сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны. За принятие закона проголосовали 52 сенатора, 29 выступили против. Согласно законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где реализуется алкоголь и табак.

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