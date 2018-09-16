В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны

Грузия сможет получать доход в 383 миллиона долларов, если планы правительства по производству и экспорту медицинской марихуаны будут реализованы. Об этом заявил грузинский министр финансов Иванэ Мачавариани в эфире телеканала «Имеди».

По его словам, рынок медицинской марихуаны связан с новыми технологиями, а «опьянение от этого зелья старо, как мир». Объем рынка может составить 25 миллиардов долларов к 2024-2025 годам, считает глава ведомства.

Материалы по теме Грузинские мечты Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются

«Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 миллиард лари [383 миллиона долларов]», — пояснил он. Мачавариани отметил, что неэтично говорить о вопросе легализации торговли марихуаной с позиции морали и нравственности. Он полагает, что прибыль от продажи медицинского наркотика позволит повысить качество образования и преодолеть бедность и нищету.

12 сентября МВД Грузии разработали законопроект, разрешающий производить и экспортировать марихуану в медицинских и парфюмерно-косметических целях. В июле Конституционный суд Грузии признал право каждого совершеннолетнего гражданина употреблять марихуану, но оставил в силе наказание за ее употребление в публичных местах и при детях.

7 сентября американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.

В середине июля сообщалось, что власти Мексики задумались о легализации марихуаны ради борьбы с наркомафией. В июне продажу и курение этого наркотика легализовали в Канаде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!