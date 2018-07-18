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В Мексике легализуют марихуану ради борьбы с наркомафией

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Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обдумает возможность легализации наркотиков ради борьбы с насилием в стране. Об этом заявила Ольга Санчес Кордеро, которая займет пост министра внутренних дел в будущем составе правительства, передает электронная версия газеты Milenio.

«Когда у нас была встреча по поводу реструктуризации МВД, он [избранный президент] прекрасно знал о всех моих пресс-конференциях и, прежде всего, о моих опубликованных статьях по поводу декриминализации наркотиков. Он сказал мне, буквально: "Карт-бланш, все, что может быть необходимо, все, что может быть необходимо для достижения мира в стране, мы начнем дебаты"», — рассказала в интервью Кордеро.

Санчес Кордеро добавила, что Лопес Обрадор признал, что Мексика погружена в насилие, перед которым государство на данный момент бессильно.

В 2017 году в Мексике было совершено более 29 тысяч убийств, за большую часть из которых несет ответственность наркомафия. Лопес Обрадор был избран на пост президента Мексики 1 июля и вступит в должность 1 декабря 2018 года.

16 июля стало известно, что большинство британцев выступают за легализацию каннабиса. В ходе опроса в поддержку декриминализации выступило более половины опрошенных. В июне марихуану легализовала Канада. Закон разрешает любому совершеннолетнему канадцу покупать до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.

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Ссылки по теме
Plan de paz de AMLO contempla despenalizar drogas: Sánchez Cordero http://www.milenio.com/politica/amlo-carta-abierta-pacificar-mexico-sanchez-cordero
Британцы захотели легализации марихуаны
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