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17:26, 24 июля 2026 (обновлено: 17:33, 24 июля 2026)Путешествия

Вертолет рухнул на двух туристов в Китае и попал на видео

The Sun: Экскурсионный вертолет потерпел крушение на двух туристов в Китае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Экскурсионный вертолет рухнул на двух туристов на берегу озера в Китае. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, воздушное судно потерпело крушение во вторник, 21 июля, в районе Чака Скай № 1, расположенном рядом с соленым озером в провинции Цинхай, — авиакатастрофа попала на видео очевидцев.

На опубликованных кадрах два человека спасаются бегством от желтого гирокоптера, но тот падает на них. Уточняется, что пострадавшие выжили, как и пассажиры автожира Harbin XLI — после падения они выбрались из летательного аппарата и начали помогать травмированным людям.

«Пострадавших при первой же возможности отправили на лечение. В настоящее время их жизни ничто не угрожает», — отметили представители Объединенной следственной группы Уланского округа.

Расследование причин аварии продолжается, вертолет был изъят у владельца. По предварительным данным, причиной, по которой пилот потерял управление, могла стать турбулентность от другого автожира.

Ранее семейная пара не выжила во время крушения самолета в Бразилии. Очевидцы сообщили, что пара посетила похороны, после чего отправилась бортом домой.

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