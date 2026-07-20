Семейная пара не выжила во время крушения самолета в Бразилии

Врач и его жена не выжили во время крушения легкомоторного самолета в Бразилии

Летевшая на легкомоторном самолете с пилотом семейная пара не выжила во время авиакатастрофы в Бразилии. Об этом стало известно газете The Sun.

Трагедия произошла в Палмасе с 68-летним врачом Эдерсоном да Силвой и его 62-летней женой Розели Амарильдой Печуло Силвой. Очевидцы сообщили, что пара посетила похороны отца да Силвы, после чего отправилась бортом домой. Легкое судно взлетело без происшествий, однако вскоре рухнуло на землю.

При крушении Печуло Силва получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее мужа парамедики достали из-под обломков, но спасти не смогли. При этом пилот остался жив, его экстренно госпитализировали. На данный момент он находится в критическом состоянии. Проводится расследование.

Ранее самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в Европе. В тот день пять медсестер решили совершить прыжок с парашютом в качестве ритуала посвящения в профессию.