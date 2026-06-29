Самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в Европе

Самолет Pilatus с 11 пассажирами на борту потерпел крушение во Франции

Воздушное судно, на борту которого находились парашютисты, потерпело крушение после взлета из аэропорта в Европе. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Трагедия произошла 28 июня в воздушной гавани Нанси-Эссе во Франции. В этот день пять медсестер решили совершить прыжок с парашютом в качестве ритуала посвящения в профессию. Девушки не обладали достаточным опытом и их сопровождали пять инструкторов из школы парашютного спорта Tandemotion Parachutisme. Всего на борту, включая пилота, находились 11 пассажиров.

Во время взлета 35-летний немецкий турбовинтовой самолет Pilatus отклонился влево, а после отрыва от земли совершил резкий поворот и рухнул на велосипедную дорожку рядом с жилым районом. Его обломки оказались рядом с двумя дорогами и супермаркетом. Все, кто находился на борту, не выжили. «Если бы авария произошла дальше на несколько десятков метров, то могла бы привести к сопутствующим жертвам», — отметил префект региона Мерт-и-Мозель Ив Сеги.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна.

Ранее два пассажира не выжили при крушении самолета в Польше. Воздушное судно не смогло долететь до взлетно-посадочной полосы в районе аэропорта в Варшаве.