Британский депутат от лейбористов призвал курить марихуану в парламенте

Депутат от Лейбористской партии Пол Флинн призвал британцев курить марихуану в здании британского парламента для того, чтобы «бросить вызов коллективному мышлению правительства». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я бы призвал людей нарушить закон (...), прийти сюда и (...) посмотреть, что произойдет», — заявил политик на дебатах палаты общин по антинаркотической политике, отметив, что британские законы «не очевидны и богаты предрассудками».

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Он пояснил, что людей, бросивших вызов правительству, скорее всего, арестуют.

Флинн также признался, что однажды совершил «ужасное преступление» совместно с активисткой Элизабет Брайс, страдавшей рассеянным склерозом и участвовавшей в кампаниях по легализации марихуаны в рекреационных целях. Депутат пояснил, что он подал женщине чашку с горячей водой, в которую она добавила чай с каннабисом. Брайс выпила его на террасе британского парламента.

В Великобритании запрещено курение и хранение марихуаны. Многие активисты призывают правительство легализовать каннабис в рекреационных целях. Считается, что марихуана способна существенно облегчать симптомы рассеянного склероза.