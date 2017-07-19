В Уругвае начали легально продавать марихуану

В Уругвае в аптеках стали легально продавать марихуану. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выращиванием конопли занимаются две компании под контролем государства. Им разрешено производить по две тонны конопли в год. Отмечается, что клиенты могут покупать до 10 граммов двух видов наркотика в неделю. При этом они должны пройти предварительную регистрацию.

По данным Deutsche Welle, на данный момент зарегистрированы около пяти тысяч покупателей, 70 процентов из них — мужчины в возрасте от 30 до 44 лет.

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Один грамм наркотического вещества стоит в аптеке около 1,3 доллара. Сообщается, что это дешевле, чем у наркоторговцев. Власти страны полагают, что таким образом им удастся лишить драгдилеров доходов на сумму около 7 миллионов долларов в год.

В отличие от Нидерландов, иностранным туристам будет запрещено приобретение и потребление марихуаны. Зарегистрироваться для легальной покупки наркотика могут только граждане Уругвая либо иностранцы, проживающие в стране больше года.

Потребление марихуаны запрещено в общественных местах, за рулем и на работе.