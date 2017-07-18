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Главный киллер Эскобара Попай призвал Терезу Мэй легализовать кокаин

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Джон Хайро Веласкес
Джон Хайро Веласкес

Бывший киллер Джон Хайро Веласкес, работавший раньше на легендарного наркобарона Пабло Эскобара, призвал британского премьера Терезу Мэй легализовать в Соединенном Королевстве кокаин. Об этом сообщает The Independent.

По словам Веласкеса, известного также под кличкой Попай, от отравления некачественным кокаином ежегодно умирают тысячи британцев. «Убивает все: газировка, виски, пиво, сигареты, марихуана, хлеб, наконец. Пища из McDonald's убила больше людей, чем кокаин, — считает бывший киллер, скрывающийся сейчас в колумбийском Медельине от родственников жертв. — Но люди сами решают, что им есть. Если кокаин легализовать, его нужно продавать исключительно в аптеках, и люди сами решат, покупать его или нет».

По мнению Попая, легализация кокаина поможет справиться с уличными войнами, которые ведут банды наркоторговцев, и подорвет бизнес контрабандистов, нелегально ввозящих наркотики в Соединенное Королевство. «Все эти американские меры, которые они именуют "войной с наркотиками" — чушь полная, — объявил Веласкес. — Наркоторговля растет непрерывно, колумбийский кокаин расходится по всему свету — в Британию, США, ЮАР, Ирландию, и везде он несет с собой страдание и кровопролитие. Тысячи людей умирают во время перевозки. Нужно это остановить».

По статистике, в 2015 году в Британии от отравления некачественными наркотиками скончались 3674 человека. 320 из них умерли от употребления купленного на улице кокаина, смешанного со стиральным порошком и кетамином.

Джон Хайро Веласкес был освобожден из тюрьмы в 2014 году. Он отсидел почти 24 года по обвинению в убийстве, терроризме и наркоторговле. Хотя Попай признался в убийстве 300 человек и причастности к убийствам еще трех тысяч, доказательств хватило лишь на то, чтобы осудить его за расстрел кандидата в президенты страны Луиса Карлоса Галана в 1989 году.

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