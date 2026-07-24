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17:33, 24 июля 2026 (обновлено: 17:41, 24 июля 2026)Интернет и СМИ

Блогера нашли без признаков жизни после загадочного исчезновения

Британского блогера Майкла Селвуда нашли без признаков жизни после исчезновения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @michael_sellwood

35-летнего британского блогера Майкла Селвуда нашли без признаков жизни после исчезновения. Об этом сообщает People.

По данным издания, Селвуд пропал при загадочных обстоятельствах вечером 18 июля. Последний раз его видели в городе Дакинфилд в Англии.

Блогера обнаружили бездыханным на следующий день. Причина его смерти не разглашается. «Семья Майкла уже знает о случившемся, в это трудное время ее поддерживают специально обученные сотрудники», — заявил представитель местной полиции.

Селвуд вел аккаунты в соцсетях TikTok и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он публиковал фитнес-контент и видео с боксерских тренировок. Также в блоге он иногда показывал своего сына.

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