Блогера нашли без признаков жизни после загадочного исчезновения

Британского блогера Майкла Селвуда нашли без признаков жизни после исчезновения

35-летнего британского блогера Майкла Селвуда нашли без признаков жизни после исчезновения. Об этом сообщает People.

По данным издания, Селвуд пропал при загадочных обстоятельствах вечером 18 июля. Последний раз его видели в городе Дакинфилд в Англии.

Блогера обнаружили бездыханным на следующий день. Причина его смерти не разглашается. «Семья Майкла уже знает о случившемся, в это трудное время ее поддерживают специально обученные сотрудники», — заявил представитель местной полиции.

Селвуд вел аккаунты в соцсетях TikTok и Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он публиковал фитнес-контент и видео с боксерских тренировок. Также в блоге он иногда показывал своего сына.