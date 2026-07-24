Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:32, 24 июля 2026 (обновлено: 17:40, 24 июля 2026)Моя страна

В Вологодской области нашли загадочные кольца идеальной формы

В Дарвинском заповеднике Вологодской области обнаружили загадочные кольца идеальной формы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Молого-Шекснинская низменность

Молого-Шекснинская низменность. Фото: Monoklon / Wikimedia

В Дарвинском заповеднике в Вологодской области решили исследовать необычные природные образования, происхождение которых до сих пор остается загадкой. Речь идет о гигантских кольцах почти идеальной формы, аналогов которым в России известно совсем немного. Об этом сообщается в газете заповедника «Остров спасения».

Необычные структуры расположены на территории Молого-Шекснинской низменности. Со стороны они напоминают огромные блюдца. Так, по краям проходит невысокий песчаный вал, заросший лесом, а в центре находится заболоченный или затопленный участок. Похожие образования ученые встречали только в Западной Сибири и Северной Америке.

Изначально исследователи рассматривали версию о падении метеорита, однако она не подтвердилась. Сейчас специалисты считают, что загадочные кольца могли сформироваться еще во времена последнего Валдайского оледенения. Предположительно, свою роль сыграли мерзлотные процессы и суровый арктический климат, который существовал здесь тысячи лет назад.

В этом году ученые обследовали небольшое кольцо под названием Яна. Оно находится в труднодоступной болотистой местности неподалеку от поселка Борок в Череповецком округе. Добраться туда непросто, поэтому каждое исследование помогает собрать новые и особо ценные данные.

При этом многие вопросы пока остаются без ответа. Специалисты до сих пор не могут объяснить, почему кольца получились настолько ровными и симметричными. Отмечается, что не меньше удивляет и растительность. На одной стороне кольцевого вала растут высокие ели и сосны, а на другой преобладают невысокие березы.

Ранее стало известно, что в Петрозаводске на верфи деревянного судостроения «Варяг» возобновили работу над воссозданием реплики ладьи знаменитого русского путешественника Афанасия Никитина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Еще один регион Украины начал эвакуацию
    Названы темы возможной встречи Трампа и Зеленского
    Десятки человек пострадали за сутки при ударах ВСУ по российскому региону
    Заказавшей бывшего мужа российской учительнице отменили приговор
    Похудевшая на 45 килограммов Адель подверглась нападкам в сети из-за вновь набранного веса
    Поставки модернизированной «Варежки» начнут в 2028 году
    Из-за санкций ЕС возникли трудности с денежными переводами в постсоветские страны
    В Латвии пожаловались на повреждение консульства в Славянске
    Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон
    В прекращении судоходства через порты Украины увидели угрозу для гривны
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok