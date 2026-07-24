В Вологодской области нашли загадочные кольца идеальной формы

В Дарвинском заповеднике Вологодской области обнаружили загадочные кольца идеальной формы

В Дарвинском заповеднике в Вологодской области решили исследовать необычные природные образования, происхождение которых до сих пор остается загадкой. Речь идет о гигантских кольцах почти идеальной формы, аналогов которым в России известно совсем немного. Об этом сообщается в газете заповедника «Остров спасения».

Необычные структуры расположены на территории Молого-Шекснинской низменности. Со стороны они напоминают огромные блюдца. Так, по краям проходит невысокий песчаный вал, заросший лесом, а в центре находится заболоченный или затопленный участок. Похожие образования ученые встречали только в Западной Сибири и Северной Америке.

Изначально исследователи рассматривали версию о падении метеорита, однако она не подтвердилась. Сейчас специалисты считают, что загадочные кольца могли сформироваться еще во времена последнего Валдайского оледенения. Предположительно, свою роль сыграли мерзлотные процессы и суровый арктический климат, который существовал здесь тысячи лет назад.

В этом году ученые обследовали небольшое кольцо под названием Яна. Оно находится в труднодоступной болотистой местности неподалеку от поселка Борок в Череповецком округе. Добраться туда непросто, поэтому каждое исследование помогает собрать новые и особо ценные данные.

При этом многие вопросы пока остаются без ответа. Специалисты до сих пор не могут объяснить, почему кольца получились настолько ровными и симметричными. Отмечается, что не меньше удивляет и растительность. На одной стороне кольцевого вала растут высокие ели и сосны, а на другой преобладают невысокие березы.

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