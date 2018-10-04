Скворцова рассказала о выступлении передовых сил против легализации наркотиков

Министерство здравоохранения России выступает категорически против легализации легких наркотиков. Об этом министр Вероника Скворцова сообщила в эфире радиостанции «Вести ФМ», передает РИА Новости.

«Мы категорически против этого выступаем. И все передовые силы, в том числе "актив" — Организация Объединенных Наций, тоже против легализации легких наркотиков», — заявила Скворцова.

Глава Минздрава Скворцова отметила, что любые препараты, которые «модифицируют ментальные и эмоциональные функции человека», вредны. «Их можно использовать для лечения, но кратковременно и под контролем врача для того, чтобы выводить из каких-то психологических состояний, но не более того», — подчеркнула Скворцова.

Согласно июньскому опросу ВЦИОМ, 89 процентов россиян против свободной продажи «мягких» наркотиков. В июне продажу и употребление марихуаны легализовали в Канаде. В июле употреблять марихуану стало законным в Грузии, в сентябре — в ЮАР.

В Малайзии власти приступили к обсуждению легализации употребления марихуаны в медицинских целях.

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