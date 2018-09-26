В Азии впервые задумались о легализации марихуаны

В Малайзии власти приступили к обсуждению легализации употребления марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает Channel News Asia в среду, 26 сентября. Это первое обсуждение подобного закона в Азии.

В Министерстве водных, земельных и природных ресурсов приступили к обсуждению законопроекта на прошлой неделе, писало Bloomberg. Сначала власти сосредоточатся главным образом на отмене смертной казни за употребление наркотика.

Решение властей пересмотреть законодательство последовало за отменой смертного приговора мужчине, которого обвинили в хранении и распространении каннабиса, предназначенного для использования в медицинских целях. Пересмотреть решение суда потребовал премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Он также заявил о необходимости пересмотреть соответствующий закон. Приговор был отменен, однако, по словам министра водных, земельных и природных ресурсов Ксавьера Джаякумара, предстоит тяжелая битва за легализацию медицинской марихуаны.

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Ранее в малайзийском Минздраве заявили, что данных, подтверждающих то, что каннабис может быть использован в медицине, недостаточно, отмечает Channel News Asia. Если новый закон все же будет принят, страна станет первой в Азиатском регионе, разрешившей использование марихуаны в медицине.

В странах Юго-Восточной Азии наркоторговля часто наказывается смертной казнью. В то же время разницы в наказании за торговлю марихуаной и более тяжелыми наркотиками, например, кокаином, почти нет.

За легализацию медицинской марихуаны также выступают в Таиланде. Активисты из министерства здравоохранения страны неоднократно обращались к правительству с просьбой разрешить соответствующие исследования наркотика, чтобы его можно было использовать при лечении больных. Однако результатов это не принесло.

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