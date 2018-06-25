Россияне выступили против продаж легких наркотиков наравне с алкоголем

Допускают возможность свободной продажи наркотических веществ восемь процентов населения России. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство россиян (89 процентов) высказались за то, что «мягкие» наркотики не могут и не должны свободно продаваться. Допускают подобную возможность только восемь процентов жителей страны, среди молодежи эта цифра выше — 17 процентов среди граждан в возрасте 18-24 лет и 13 процентов среди 25-34-летних.

Материалы по теме «Когда учительница оттрахана, она радостна» Сергей Паук Троицкий о сексе, наркотиках и кресле мэра Москвы

Эксперты центра отметили, что россияне стали более социально ответственными: число тех, кто готов заявить в полицию о случаях употребления или продажи наркотиков, за десять лет выросло с 57 до 73 процентов. Почти половина (47 процентов) опрошенных сообщила, что в последние годы зависимых от наркотиков стало больше, 16 процентов респондентов заявили о снижении числа наркоманов.

В опросе, который был проведен 21 июня, приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по телефону, вероятность ошибки не превышает 2,5 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!