Известного по «кокаиновому делу» российского посла перевели в другое место

Российский посол в Аргентине Виктор Коронелли, известный по делу об обнаружении кокаина в подсобке школы при диппредставительстве в Буэнос-Айресе, снят с должности. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в среду, 20 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно другому указу Коронелли назначается чрезвычайным и полномочным послом в Мексике. На этом посту он сменит Эдуарда Малаяна. При этом новым главой дипмиссии в Аргентине стал Дмитрий Феоктистов.

Коронелли занимал должность посла в Буэнос-Айресе с июля 2011-го. На дипслужбе он находится с 1988 года, работал в том числе советником-посланником посольства в Чили, а также в Латиноамериканском департаменте МИД России.

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Расследование «кокаинового дела» началось еще в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. О них аргентинским властям сообщил глава дипмиссии Коронелли. В результате в чемодане силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. По данным ФСБ России, чистый вес наркотика составлял 362 килограмма.

Для контролируемой поставки кокаин заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека, еще один был задержан и арестован в Германии. При этом МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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