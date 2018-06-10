Фигуранты «кокаинового дела» попросили Россию о помощи

Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию Иван Близнюк и Александр Чикало, которые в настоящее время находятся в аргентинской тюрьме, попросили помощи у российских властей. Это следует из письма, которое их адвокаты передали РБК.

«Все обвинения против нас были подстроены, не имея никакой доказательной базы, ни улик, не говоря уже о том, что мы стали самыми бедными наркотрафикантами в мире. При нашем аресте в наших домах и в течение проверки следствием не было найдено ничего противозаконного, а также [ни] денег, ни ценностей, не говоря уже о том, что ни наркотиков, ни связи с ними представлено не было», — говорится в письме.

При этом подозреваемые, которые содержатся в тюрьме города Маркос-Пас (Marcos Paz), посетовали, что «чувствуют себя брошенными Россией». «Создается впечатление, что всем удобно вести дело с целью обвинить посторонних невиновных и скрыть реальных преступников», — написали они.​

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По словам Близнюка и Чикало, первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, который проходит по этому делу как свидетель, оклеветал их, чтобы отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов». Так, по данным подозреваемых, чемоданы с кокаином были обнаружены в школе при посольстве как раз в то время, когда за безопасность дипмиссии отвечал Воробьев: он работал вместе с еще одним подозреваемым по делу — бывшим завхозом Али Абяновым и сменившим его на должности Игорем Роговым.

Как пояснила РБК адвокат Близнюка и Чикало Лилиана Борисюк, ее подзащитные являются гражданами России. Отмечается, что до ареста Близнюк работал в правоохранительных органах Буэнос-Айреса и занимался организацией совместных мероприятий МВД России и Аргентины, а также охраной российского посольства. Чикало в Аргентине обслуживал танкеры и нефтевозы: в частности, с января 2017 года он работал старшим механиком в CA Group.

Как отмечает РБК, Близнюк и Чикало не являются фигурантами российского уголовного дела. При этом аргентинские следователи настаивают на том, что они были главными организаторами поставки кокаина наряду с Абяновым, который был задержан в Москве в декабре 2017 года.

Расследование «кокаинового дела» началось еще в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. Для контролируемой поставки наркотик заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека, еще один был задержан и арестован в Германии.

При этом МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

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