Фигуранты дела о поставках кокаина из Аргентины нашлись в московском СИЗО

В Москве арестовали трех фигурантов дела о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Европу. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает ТАСС.

Как пояснили журналистам в Тверском суде столицы, сообщники Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов были арестованы еще в декабре 2017 года, в начале февраля срок ареста был продлен до 13 апреля. Все трое обвиняются в контрабанде наркотиков, им грозят длительные сроки заключения.

В МИД РФ пояснили, что операция по пресечению канала поставки 389 килограммов кокаина на европейский рынок проводилась совместными усилиями правоохранительных органов России и Аргентины. В качестве подозреваемых были задержаны граждане обеих стран.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, кокаин еще полтора года назад был обнаружен в школьно-жилом комплексе при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Он принадлежал бывшему сотруднику технического состава учреждения, окончившему командировку по срочному трудовому договору.

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты», — подчеркнула Захарова.

Первое сообщение о задержании в России и Аргентине подозреваемых в создании канала поставки кокаина появилось в СМИ 22 февраля. Одним из них оказался сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк.

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