Названа цель вбросов на тему кокаина в российском посольстве в Аргентине

В Министерстве иностранных дел России рассказали, для чего распространяется информация о появлении наркотиков в российском посольском здании в Аргентине. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы ведомства Сергей Рябков заявил, что цель распространителей вбросов о появлении кокаина на территории посольства — «бросить тень на работу дипмисии».

Ранее, 23 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Аргентине, принадлежал бывшему техническому сотруднику. По сообщениям ведомства, груз обнаружили еще полтора года назад. Было установлено, что он принадлежал сотруднику, который к тому моменту окончил командировку по срочному трудовому договору.

Тогда Захарова также подчеркнула: «Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты».

22 февраля сообщалось о задержании в России и Аргентине подозреваемых в создании канала поставки кокаина. Одним из них оказался сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. СМИ также писали, что найденный в посольстве наркотик для контролируемой поставки заменили мукой и отправили в Россию официальным дипломатическим рейсом.

25 февраля аргентинское издание Clarin опубликовало расшифровку разговоров фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию. На записях прослушки Александр Чикало и Иван Близнюк обсуждают предыдущие партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



