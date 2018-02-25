Опубликованы разговоры русских православных меценатов о кокаине из Аргентины

Аргентинское издание Clarin опубликовало расшифровку разговоров фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию. На записях прослушки Александр Чикало и Иван Близнюк обсуждают предыдущие партии.

В их разговоре также упоминается российский посол в Аргентине Виктор Коронелли и «мистер К.» — по данным Clarin, это 50-летний Андрей Ковальчук, у которого возник конфликт с дипломатом.

«Он (мистер К. — прим. «Ленты.ру») всегда что-то перевозил в этих чемоданах. Теперь он поссорился с послом, до этого ему предоставляли машину и документы дипломатической почты, сейчас он не знает, что делать», — приводит издание, предположительно, слова Чикало.

Он также спрашивает собеседника: «Представляете, какой объем незаконного оборота наркотиков был здесь раньше?»

Близнюка, который работает в полиции Аргентины, задержали 21 февраля. Его подозревают в причастности к поставкам кокаина в Россию. «Медиазона» пишет, что Близнюк и Чикало руководили фондом MORAL — Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке.

Расследование начали после того, как в декабре 2016 года Коронелли сообщил министерству безопасности о том, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз. Силовики изъяли чемоданы и нашли в них почти 400 килограммов кокаина. По данным Clarin, по делу также задержаны бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абьянов и еще два человека.

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