Объяснено появление кокаина в российском посольском здании в Аргентине

Кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Аргентине, принадлежал бывшему техсотруднику. Об этом сообщила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

По ее словам, груз обнаружили в школьно-жилом комплексе при российском посольстве в Буэнос-Айресе еще полтора года назад. Было установлено, что он принадлежал сотруднику технического состава учреждения, к тому моменту окончившему командировку по срочному трудовому договору.

Информацию по инициативе посла передали в местные правоохранительные органы, а экспертиза установила, что найденное вещество — это кокаин, рассказали в МИД. В результате была проведена совместная операция стран по пресечению канала поставки крупной партии наркотика, подозреваемые задержаны.

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты», — подчеркнула Захарова. Она пояснила, что ее содержание не определяется техническим персоналом представительства.

22 февраля сообщалось о задержании в России и Аргентине подозреваемых в создании канала поставки кокаина. Одним из них оказался сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. СМИ также писали, что найденный в посольстве наркотик для контролируемой поставки заменили мукой и отправили в Россию официальным дипломатическим рейсом.

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