Дело обвиняемой во ввозе наркотиков во Вьетнам россиянки вернули на доследование

Суд в Хошимине вернул на доследование дело против гражданки России Марии Дапирки, обвиняемой в контрабанде наркотиков во Вьетнам. Об этом РИА Новости в среду, 30 августа, сообщил генеральный консул РФ в Хошимине Алексей Попов.

«Сегодня по ходатайству вьетнамского адвоката Марии Дапирки ее дело было возвращено судом в прокуратуру на доследование. Дело в том, что в материалах, предоставленных прокуратурой суду, отсутствовали подтвержденные данные о количестве перевозившегося наркотика и о том, что сама Мария была в курсе того, что находилось в ее чемодане», — пояснил дипломат.

В итоге заседание суда, на котором должен был быть оглашен приговор, не состоялось.

Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина в 2014 году. Девушка прилетела из Бразилии. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике нашли около трех килограммов кокаина. За контрабанду такой партии наркотиков во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.

Сама девушка утверждает, что не знала о наркотиках: чемодан ей подарил ее друг, с которым она познакомилась в Таиланде. «Возлюбленным» россиянки оказался нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции, обманывая девушек, с которыми вступал в близкие отношения, и обещая на них жениться.

Накануне паблик Mash на свое странице во «ВКонтакте» опубликовал видеоинтервью с мамой Дапирки. Женщина рассказала, что ее дочь, которая находится в заключении во Вьетнаме больше трех лет, написала письмо. В нем девушка рассказала, что ко всему готова.

Аналогичная история произошла в 2015 году в Таиланде с гражданкой России Дианой Батищевой. Ее также использовали нигерийские наркоторговцы. В таиландском суде Батищевой удалось доказать, что она не знала о хранящихся в ее вещах наркотических средствах. В 2016 году девушка была освобождена и вернулась на родину.

