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Фигурант дела о «посольском кокаине» попросил не выдавать себя России

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Один из главных фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук, арестованный в Германии, рассказал о пробелах в материалах следствия и попросил суд не экстрадировать его в Россию. Об этом сообщает «Росбалт».

В своем обращении он отмечает, что некоторые факты, предоставленные следствием, не соответствуют действительности. В частности, он упоминает, что завхозы российского посольства в Аргентине сообщили, что встречались с ним в даты, когда тот был за пределами страны.

«[Бывший завхоз посольства] Абаянов показал, что познакомились мы с ним в Аргентине в 2012 году, и в этом же году я передал ему чемодан для отправки в Россию и одну тысячу долларов. Однако я вообще не был в Аргентине в 2012 году. Это подтверждено пограничными штампами в моем заграничном паспорте и миграционными картами, заполняемыми при въезде», — приводит его слова издание.

По мнению Ковальчука, подозрительным кажется, что 12 огромных чемоданов с наркотиком якобы доставили в диппредставительство в июле 2016-го, и все это время они находились на его территории в открытом доступе. Однако обнаружили их только спустя четыре месяца, а сообщили о находке еще спустя месяц.

Кроме того, подозреваемый указывает на недостаток доказательств, что кокаин в Россию планировал переправить именно он. Следствие не уточняет, на каком именно спецборту преступники переправляли кокаин в Россию. В период его преступной деятельности, согласно материалам дела, он совершал посадку только на три борта — президента России Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета безопасности Николая Патрушева. Эти данные, по его словам, легко проверяются в аэропорту Буэнос-Айреса.

К тому же из материалов дела не ясно, кому и как он собирался сбывать контрабанду. Таким образом, у МВД России нет доказательств виновности бывшего дипломата и причин экстрадировать его в Москву тоже нет, считает подозреваемый.

Ковальчук был арестован в Германии в начале марта. Следствие считает мужчину организатором поставок кокаина из Аргентины в Россию под видом дипломатической почты.

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года российский посол в Аргентине Виктор Коронелли сообщил министерству безопасности, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. Отмечалось, что для контролируемой поставки наркотик заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы трое подозреваемых.

Указывалось, что наркотик в Россию мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». В Управлении делами президента эту информацию опровергали.

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