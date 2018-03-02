Раскрыта схема поставки «посольского кокаина» из Аргентины в Россию

Из Аргентины в Россию кокаин мог доставляться в чемоданах, упакованных как дипломатическая почта, с 2012 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на показания бывшего завхоза российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянова, арестованного в рамках расследования дела.

По его словам, впервые Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором поставок кокаина, связался с ним в 2012 году. Он попросил отвезти его в аэропорт, среди вещей у него был большой чемодан весом 25-30 килограммов. Ковальчук сообщил, что там находятся подарки и вино, и попросил завхоза отправить его отдельно как дипломатическую почту. Абянов рассказал, что багаж не открывал, однако отправил его грузовым российским самолетом через аэропорт уругвайской столицы Монтевидео.

В 2014 году история повторилась: по просьбе Ковальчука завхоз оставил в посольстве два чемодана. Он попросил их обернуть в специальную упаковочную бумагу, обвязать бечевкой и поставить сургучные печати: обычно так упаковывают дипломатическую почту. Затем их отправили в Россию через Уругвай на борту военно-транспортного самолета.

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На следующий год подобным образом были упакованы еще два чемодана Ковальчука, которые завхоз хранил в посольском гараже. Через некоторое время к ним прибавились еще 10. Незадолго до окончания своей командировки в 2016-м Абянов перевез их в подсобку школы, «чтобы не мешались в гараже». О багаже он сообщил новому завхозу Игорю Рогову. Ковальчук попытался договориться с мужчиной, однако тот проявил бдительность и проверил чемоданы, где обнаружили 362 килограмма кокаина.

Абянов утверждает, что узнал о содержимом уже после того, как был арестован. Он считал, что отправляет на родину контрабандой «вино, кофе и полудрагоценные камни», но не подозревал, что в сумках могут быть наркотики. При этом за каждый чемодан бывший сотрудник дипмиссии получал по тысяче долларов.

Ранее сообщалось, что Ковальчука задержали в Германии.

12 чемоданов с кокаином в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе. Отмечалось, что для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека.

Указывалось, что наркотик в Россию мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». В Управлении делами президента эту информацию опровергали.

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