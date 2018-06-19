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Россиянин заказал наркотики из Перу для шаманского обряда

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Житель Новокузнецка заказал по почте наркотические вещества из Перу на общую сумму порядка шести миллионов рублей; он объяснил это желанием устроить шаманский обряд. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает Сибирское таможенное управление.

Наркотики — «подозрительное вязкое вещество в многослойной упаковке» — обнаружили сотрудники таможни и Росгвардии. Их общий вес составил около килограмма, это как минимум четыре тысячи доз.

Экспертиза показала, что «в составе жидкости содержится наркотическое средство диметилтриптамин, а также алколоид гармин, который содержится в некоторых растениях и используется для изготовления галлюциногенов и усиливает действие наркотика».

Мужчина, которому предназначался «товар», утверждает, что наркотики ему были нужны для традиционного шаманского обряда, в ходе которого необходимо употребить коктейль с использованием этих веществ. В таком обряде задержанный уже принимал участие в Перу и спустя какое-то время захотел его повторить.

18 июня стало известно, что Новоуренгойский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Олега Качурина, пытавшегося в наркотическом опьянении сбыть партию запрещенных средств.

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