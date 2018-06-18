Бывший борец с наркотиками пытался сбыть наркотики под действием наркотиков

Новоуренгойский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Олега Качурина, пытавшегося в наркотическом опьянении сбыть партию запрещенных средств. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Качурина лишили звания майора полиции.

По данным ведомства, в октябре 2015 года старший оперуполномоченный отдела регионального управления ФСКН применил физическое насилие в отношении супругов, доставленных в психоневрологический диспансер. После чего Качурина уволили со службы.

Через два года он, используя свои познания о методах конспирации в сфере незаконного оборота наркотиков, через интернет вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на перевозку и сбыт партии запрещенного груза.

Бывший оперативник забрал из тайника, расположенного на территории Московской области, 3,7 килограмма наркотиков и на своем автомобиле доставил в Новый Уренгой. Довести до конца преступный умысел участников группы Качурин не смог, так как был задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны при попытке разместить наркотическое средство в тайнике.

Эксперты выяснили, что в момент закладки бывший сотрудник ФСКН находился в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств.

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