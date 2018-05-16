В посылках из Германии вместо детских пазлов нашли 16 килограммов метамфетамина

Спецслужбы вместе с почтовыми работниками обнаружили в посылках, отправленных из Германии, запрещенный к обороту в России наркотик метамфетамин. Об этом в среду, 16 мая, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Почты России».

«Согласно сопроводительным документам, в пяти международных почтовых отправлениях, адресованных в Москву и Екатеринбург, должен был находиться пазл для детей от 3 до 6 лет, а оказалось 16 килограммов метамфетамина», — говорится в сообщении.

Наркотики в коробках из-под детских пазлов были обнаружены в ходе осмотра почтовых отправлений с помощью рентгенологического оборудования в одном из сортировочных центров Москвы.

При получении отправления в отделении связи Екатеринбурга был задержан 33-летний гражданин России. При обыске в арендуемой им квартире было обнаружено и изъято почтовое отправление с вложением наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.

15 декабря стало известно, что житель Псковской области отправил по почте в Оренбург пистолет марки Glock, однако посылку удалось перехватить.

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