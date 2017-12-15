Россиянин попытался отправить по почте пистолет Glock

Житель Псковской области отправил по почте в Оренбург пистолет марки Glock, однако посылку удалось перехватить. Об этом в пятницу, 15 декабря, в пресс-службе «Почты России» сообщили РИА Новости.

Как отмечается, похожие на детали огнестрельного оружия предметы обнаружили работники почты в ходе проверки с помощью специального досмотрового оборудования. О предположительно незаконном содержимом посылки проинформировали представителей правоохранительных органов.

Материалы по теме На почтальона всегда стучат дважды Кто и как ворует на почте в России

«При комиссионном вскрытии почтового отправления в присутствии понятых был обнаружен австрийский пистолет марки Glock в разобранном виде. В настоящее время все изъятые предметы, а также данные отправителя и получателя переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

26 сентября стало известно, что в Подмосковье украли содержимое сотен почтовых отправлений, а коробки от них выбросили в лесу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!