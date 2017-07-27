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На почтальона всегда стучат дважды

Кто и как ворует на почте в России

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

В конце июля сортировщика почты поймали на краже посылок в Ростове-на-Дону. Он забирал содержимое, а упаковки выбрасывал за городом. После того как видеозапись свалки с пустыми посылками оказалась в сети, в учреждении провели внутреннюю проверку. Случай ростовского сортировщика далеко не первый. Что воруют почтальоны и как их ловят с поличным, разбиралась «Лента.ру».

После работы — «Аврал»

В Ростове, как на берегу реки Дон, в камышах рядом с яхт-клубом «Аврал» рыбаки нашли десятки пустых посылок. Об этом рассказал на YouTube блогер Антон Куренков. Большинство почтовых отправлений были из Китая и Таиланда, а внутри — коробки из-под телефонов, планшетов и другой техники.

Спустя несколько дней жители города обнаружили еще одну такую свалку, возле Голубых озер. Посылки предназначались жителям области и отправлялись как интернет-магазинами, так и частными лицами. Найденное доставили в почтамт для экспертизы. Всем адресатам пообещали компенсировать причиненный ущерб и организовали горячую линию.

Для поиска похитителя в ростовском почтовом отделении начали внутреннюю проверку. «"Почта России" будет максимально жестко и оперативно реагировать на любые преступные действия, нарушающие права клиентов. Я поручил службе безопасности предприятия в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся», — заявил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Ростовского сортировщика вычислили за несколько дней. Он во всем признался. Выяснилось, что ущерб составил несколько десятков тысяч рублей. Руководство пообещало уволить его и направить материалы по факту хищений вместе с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений похитил посылки во время разгрузки в сортировочном центре. Он вскрыл упаковки, выбросил их в прибрежных зарослях, а содержимое спрятал в багажнике автомобиля своего знакомого. 25 июля в отношении 30-летнего гражданина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Кражи без взлома

Российские почтальоны неоднократно попадали на скамью подсудимых по статьям «кража» и «растрата». Самые распространенные сюжеты: присвоение пенсий или инсценировка ограбления. Так, к примеру, в Пензенской области в начале июля местный почтальон «позаимствовала» у пенсионеров крупную сумму. Всего за пару дней она с подругой спустила 200 тысяч рублей из почти 600 тысяч, выданных на пенсии. Денег хватило на то, чтобы снять квартиру, оплатить такси в соседнее село, приобрести новые наряды, а также подготовиться к застолью: купить выпивку и закуску. Когда злоумышленницу задержали, она уверяла, что не собиралась тратить все казенные деньги.

Пенсии крадут не только у живых, но и у мертвых. В Иванове начальница почтового отделения в течение нескольких месяцев получала пенсионные выплаты за умершего человека. Деньги — 17 тысяч рублей — она положила в сейф отделения, а затем выкрала их оттуда и потратила. Ее судили за растрату, но она отделалась штрафом в 100 тысяч рублей с возмещением ущерба. Ее коллега из соседней Владимирской области умудрилась подделать подписи на перевод, чтобы таким образом завладеть 27 тысячами рублей. Пожертвования на реконструкцию храма, шедшие почтовыми переводами, попали в карман 26-летней начальницы отделения связи в Камешковском районе региона. Обман вскрылся, и подозреваемую осудили.

Почтовую кражу проще всего совершить в выходные и праздники. В новогоднюю ночь оператор почтового центра «Внуково», где обрабатывают львиную долю международных посылок, попался на краже мобильных телефонов. На выходе из цеха при осмотре у него обнаружили новую технику, объяснить происхождение которой он не смог. «Охраной были вызваны сотрудники службы почтовой безопасности, в ходе беседы с ними подозреваемый признался в совершении хищения. В дальнейшем материалы были преданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — рассказали в пресс-службе «Почты России».

Обман и хищение на почте не всегда вскрываются быстро. Некоторым сотрудникам удается годами обворовывать адресатов. Прошлым летом все в той же Владимирской области удалось уличить сотрудницу почты, которая на протяжении двух лет подделывала подпись ветерана Великой Отечественной войны ради пособия. Каждый месяц она приносила ему пенсию, но тайком присваивала социальные выплаты. Всего ей удалось обманом присвоить почти 35 тысяч рублей. Когда ветеран узнал о случившемся, он попросил следователей не наказывать почтальона слишком строго. Но суда не дождался — скончался в возрасте 90 лет. Его внук ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении сотрудницы почты по воле умершего деда.

Сложно, но можно

В «Почте России» отказались дать оперативный комментарий, сославшись на кадровые перестановки. «Лента.ру» на условиях анонимности спросила у сотрудницы регионального отделения почты, каким образом осуществляется контроль за сохранностью отправлений. Большинство международныз посылок, по ее словам, приходит из Китая. Это мелкие заказные пакеты, получатель может их отслеживать и обладает всей полнотой информации.

«Конечно, утраты случаются, потому что этих пакетов тысячи на отделение, — отмечает сотрудница «Почты России», добавляя, что потерю таких отправлений, как правило, компенсирует само отделение. Небольшим посылкам, как правило, сопутствует накладная, то есть оператор почтовой связи не может их взять или потерять, потому что они числятся за отделением, а сотрудники несут за них ответственность.

В Ростове-на-Дону до обнаружения массовой кражи было много одиночных жалоб в соцсетях, сообщила собеседница «Ленты.ру». «Но проверки начались, только когда все вскрылось. У нас по закону право на компенсацию предоставляется отправителю. То есть пострадавший — "Алиэкспресс". Получатель может лишь возмутиться и написать заявление на розыск, а затем разбираться с "Али". За доставку же ничего не платят, вот и получается лотерея — дойдет или нет», — рассказала сотрудница почты.

В отличие от заказных, простые отправления после сортировки никак не отслеживаются. «Если, например, такой пакет пролежал в отделении месяц, то по правилам его нужно отправить обратно. Тут уже с контролем гораздо сложнее: назад его могут и не отослать. Хотя в целом на уровне почтовых отделений контроль очень серьезный; ошибки и кражи чаще всего происходят на магистральной сортировке. Впрочем, и здесь можно довольно быстро вычислить человека, который украл, как это было в Ростове», — отмечает почтовый работник.

Хотя отследить воровство довольно просто, почтальоны все же иногда решаются на кражу содержимого посылок. Так происходит из-за низкого уровня зарплат в регионах. В ходе прямой линии Владимира Путина ведущая заявила, что многие жалуются на низкие доходы, в частности почтальоны, которые получают 3600 рублей в Саратовской области. Глава государства поручил разобраться, почему их зарплата ниже МРОТ. В Роструда решили проверить эту информацию: в ходе беседы с руководством «Почты России» выяснилось, что 3600 рублей получают почтальоны, работающие на полставки. Средняя зарплата сотрудника, работающего полный день, составляет 14 тысяч рублей.

В самой «Почте России» не считают уровень зарплат своих сотрудников низким. По данным организации, с 2013 года их средние заработки выросли на четверть — до 20,9 тысячи рублей в месяц, в малых селах почтальоны получают по 5-6 тысяч рублей.

«За последние четыре года "Почта России" инвестировала в фонд оплаты труда сотрудников более 22 миллиардов рублей, из них в 2016 году — 8,3 миллиарда рублей. В результате с 2013 года средняя зарплата выросла на 25,4 процента, с 16,7 до 20,9 тысячи рублей в месяц», — сообщили в сибирском филиале «Почты России». Также представители организации добавили, что в отличие от большинства коммерческих компаний, в «Почте России» ежегодно пересматривают зарплаты персонала.

Незадолго до этого в организации сообщали о планах уменьшить число управленцев ради повышения средней заработной платы персонала. Заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Малышев тогда утверждал, что уже к июню, благодаря оптимизации трети руководящих кадров, оставшиеся сотрудники получат прибавку от пяти тысяч рублей. Для начальников предполагалось ввести систему KPI и выплачивать заплату в зависимости от выполнения поставленных задач. О реализации этой инициативы в дальнейшем ничего не сообщалось. Известно лишь, что с июля глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул свой пост. Это произошло спустя почти год после того, как против него потребовали возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии следствия, Страшнов в 2014 году необоснованно получил в общей сложности не менее 46 миллионов рублей заработной платы и как минимум 82 миллиона рублей премии.

Анастасия Чеповская

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