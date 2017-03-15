СК подтвердил возбуждение дела о премиях главе «Почты России»

Следственный комитет подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты. ру».

Речь идет о части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие считает, что чиновница, отвечавшая за определение размера должностного оклада и годового вознаграждения директоров подведомственных предприятий, назначила главе «Почты России» Дмитрию Страшнову вознаграждение, завышенное в восемь раз. По итогам работы в 2014 году ему было начислено 95,4 миллиона рублей вместо 13,4 миллиона.

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Следователи полагают, что в 2014-2015 годах Страшнов необоснованно получил в общей сложности не менее 46 миллионов заработной платы и как минимум 82 миллиона рублей премии.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В ходе расследования уголовного дела следователями СКР будет дана процессуальная оценка действиям всех лиц, повлекшим причинение ущерба ФГУП "Почта России"», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее информация о возбуждении дела в отношении Лаптевой появилась в СМИ, но официального подтверждения не было.

В начале 2017 года прокуратура по итогам проверки деятельности «Почты России» выявила возможные злоупотребления в области начисления премий руководителям компании и направила материалы в СК. Так, было установлено, что сумма вознаграждения Страшнову высчитывалась, исходя из чистой прибыли предприятия в 1,2 миллиарда рублей, но при этом не учитывалось, что предприятие получило из бюджета 5,4 миллиарда. Таким образом, по расчетам Генпрокуратуры, глава ФГУП должен был получить не более 3,2 миллиона рублей.