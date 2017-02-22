Прокуратура нашла новые злоупотребления в «Почте России»

Прокуратура по итогам проверки «Почты России» направила в Следственный комитет материалы о возможных злоупотреблениях при начислении премий топ-менеджерам компании. Об этом пишет в среду, 22 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о периоде, когда глава «Почты России» Дмитрий Страшнов дважды выпускал распоряжения о премировании своих заместителей — на 89,5 миллионов рублей по итогам 2014 года и на 179,5 миллионов по итогам 2015-го.

В компании это обосновывалось тем, что она показала чистую прибыль в течение этих двух годов (1,253 и 1,578 миллиарда рублей соответственно). Однако в прокуратуре утверждают, что выплаты осуществлялись в нарушении порядка, ранее утвержденного самим Страшновым. Он предусматривает премирование руководителей только в случае достижения ими установленных контрольных показателей, что в данном случае, по мнению надзорного ведомства, не было исполнено.

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Анализируя статистику, прокуроры пришли к выводу, что в 2014 году продажи «Почты России» упали, что дало убыток в 4 миллиарда рублей. В 2015 году они выросли на 6 процентов, однако это произошло одновременно с ростом тарифов в среднем на 11,4 процента. В надзорном ведомстве заключили, что чистая прибыль, показанная компанией в 2014 и 2015 годах, образовалась исключительно благодаря целевому финансированию из федерального бюджета, которое за эти годы составило 6,462 миллиарда рублей.

На основании этого прокуратура направила в Следственный комитет материалы о возбуждении в отношении Страшнова уголовного дела по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»).

Это уже вторая попытка начать уголовное преследование главы «Почты России» по этой статье. В ноябре 2016 года ведомство уже направляло в СКР сведения о незаконном, с его точки зрения, начислении гендиректору премии в размере 95 миллионов рублей. Материалы находятся у следователей, однако процессуального решения по ним до сих пор не принято.