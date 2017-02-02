СМИ узнали о грядущем увольнении руководителя «Почты России»

Дмитрия Страшнова на посту руководителя «Почты России» может сменить член правления «Ростеха» Сергей Куликов, пишет «Коммерсантъ».

Источники издания сообщили, что Куликов уже встречался с министром связи Николаем Никифоровым, который обсуждал с менеджером «конкретные детали назначения»; кандидатура нового главы почтового оператора согласована в администрации президента и ФСБ.

Перед новым руководителем ставятся задачи, которые не удалось решить нынешнему — переход на бизнес-ориентированную модель управления, акционирование и приватизация ФГУП, рассказал один из собеседников газеты.

По информации издания, Куликов является наиболее вероятным, но не единственным кандидатом на пост гендиректора «Почты России». Среди других претендентов называются помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Александр Устинов, член совета по стратегическому развитию «Почты России» Евгений Биргер и замминистра связи Михаил Евраев.

Поиски нового кандидата, который сможет возглавить ФГУП, как отмечает «Коммерсантъ», начались еще в 2016 году после скандала с выплатой завышенной премии Страшнову.

31 января генпрокурор Юрий Чайка крайне негативно высказался о премировании главы «Почты России»: «Это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 миллионов начисляет».

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В ноябре 2016 года стало известно, что Генеральная прокуратура выявила незаконную выплату премии гендиректору «Почты России» в размере более 95 миллионов рублей. Тогда же следователи направили материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). При этом в прокуратуре заявляли, что в качестве наказания ему может быть назначен штраф, речи о лишении свободы не идет. Кроме того, проверяется законность приобретения ФГУП двух грузовых самолетов Ту-204.

Страшнов занимает пост гендиректора «Почты России» с апреля 2013 года. Его трудовой контракт истекает 1 июля. В январе текущего года он вошел в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества (ПАО) «Почта Банк».